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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تشدد قواعد الإغلاق فى منطقة كوت دازور

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:19 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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تقرر تشديد قواعد الإغلاق الخاصة بمنطقة كوت دازور جنوبي فرنسا، بسبب زيادة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في إقليم الألب البحرية، حسبما أعلنت السلطات المحلية اليوم الإثنين.

وقال حاكم الإقليم برنار جونزاليس إن المنطقة الساحلية الحضرية ستكون مغلقة خلال عطلتي نهاية الأسبوع القادمتين.

وهذا يعني أنه لن يُسمح لنحو 90% من سكان المنطقة بمغادرة منازلهم إلا لسبب وجيه، مثل شراء البقالة أو زيارة الطبيب. وسوف يسمح بالتمارين الرياضية أو المشي لمدة ساعة في اليوم فقط في محيط نصف قطره 5 كيلومترات حول المنزل.

وفي الوقت نفسه، سوف تفرض كوت دازور "الريفيرا الفرنسية" قواعد ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

وتشمل القيود إغلاق المتاجر التي تزيد مساحتها على 5 آلاف متر مربع، باستثناء الصيدليات ومحلات السوبر ماركت.

وبحسب "جونزاليس"، فإن الوضع في المنطقة القريبة من الحدود الفرنسية الإيطالية تدهور مؤخرا.

يبلغ معدل الإصابة بالعدوى في المنطقة حاليا 588 لكل 100 ألف شخص خلال سبعة أيام، أي ثلاثة أضعاف المعدل الوطني، كما انتشرت السلالة المكتشفة أولا في بريطانيا من فيروس كورونا على نطاق واسع، وفقا لمتحدث باسم هيئة الصحة المحلية.

وتضررت فرنسا بشدة من جائحة كورونا، حيث سجلت أكثر من 6ر3 مليون إصابة حتى الآن و84 ألف حالة وفاة.

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