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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل اجتماع لجنة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته العاشرة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:13 م
اجتماع لجنة مهرجان
اجتماع لجنة مهرجان الأقصر
حسين الجندي
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اجتمعت اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بحضور المنتج الكبير جابي خوري رئيسًا، وعضوية كل من: الممثل محمود حميدة رئيس شرف الدورة العاشرة، والفنانة سلوى محمد علي، والدكتورة أماني الطويل مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية للشئون الإفريقية، والدكتورة أماني الشعولي عضو مجلس النواب عن الأقصر وأمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، والمخرج هشام فتحي، واللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية السابق، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي جمال عبدالناصر رئيس المركز الإعلامي.

في بداية الاجتماع، شكرت اللجنة العليا رئاسة الجمهورية على استجابتها بالرد على طلب رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمهرجان الأقصر في دورته العاشرة، حيث وجه سيادته لأهمية المهرجان بأن تكون الدورة تحت رعاية وزير الثقافة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وظروف الجائحة وتمت مخاطبة الوزارة بذلك.

واستقرت اللجنة العليا للمهرجان على كل الفعاليات التي ستقدم في الدورة العاشرة من مسابقات وأفلام ومائدة مستديرة وندوات وكتب ومطبوعات متنوعة، وستقام كل الفعاليات في الأماكن الخارجية حال سماح الجهات المختصة.

كما تواصلت اللجنة مع وزيرة الثقافة لإنهاء الإجراءات المطلوبة، ودعم الوزارة الدائم للمهرجان في ضوء ظروف الجائحة وحسب اللوائح والإجراءات الاحترازية المصرية والعالمية.

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