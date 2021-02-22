غدًا.. مناقشة «غيوم فرنسية» في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

يُنظِّم مختبر السرديات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، الساعة السادسة مساء غدًا الثلاثاء، ندوة عبر الانترنت لمناقشة رواية "غيوم فرنسية" للكاتبة المصرية ضحى عاصي، يُناقشها الناقد العراقي الدكتور ثائر العذاري، والناقدة المغربية الدكتورة كريمة بوحسون، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بالمكتبة.تأتي الندوة بالتعاون بين ثلاثة مختبرات هي: مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ومختبر السرديات بكلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة واسط في مدينة الكوت الذي يديره الدكتور ثائر العذاري، ومختبر السرد والأشكال الثقافية والتخييلية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال برئاسة الدكتور عبد الرحمن غانمي.جدير بالذكر أن ضحى عاصي الكاتبة والقاصة صدر لها مجموعة قصصية بعنوان "فنجان قهوة" عام 2007، وأخرى بعنوان "سعادة السوبر ماركت" عام 2009، ورواية تحت عنوان: "104 القاهرة" عام 2016، ومؤخرًا "غيوم فرنسية" والتي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس.