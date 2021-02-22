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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اقتصادية أفريقيا: «التشييد والبناء» ثاني أكبر القطاعات تأثرًا بكورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:51 م
قطاع التشييد والبناء
قطاع التشييد والبناء
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كشفت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، أن قطاع التشييد والبناء في أفريقيا كان ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية تأثرًا وتراجعًا بعد قطاع الفندقة والسياحة بسبب جائحة كورونا، وما تبعها من إجراءات إغلاق، حيث شهد النشاط الاقتصادي في القارة تراجعا عاما بنسبة 45%.

وقال بارتولومويه ارما، مدير قسم الاقتصاد الكلي والحوكمة باللجنة الاقتصادية لأفريقيا - خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر اللجنة بأديس أبابا، إن "أسعار العقارات تزايدت بمعدل 3% سنويا في أفريقيا، وبلغت هذه النسبة ما يزيد على 6% سنويا في مصر".

أضاف أن نسبة نمو نشاط قطاع النباء والتشييد بلغت في الدول ذات النمو المتوسط، مثل مصر وكينيا وأوغندا والكاميرون، نسبة تتراوح بين 3 و5%.. موضحا أن إسهام القطاع في الناتج الإجمالي الداخلي لمصر بلغ نحو 6% عام 2019، بينما وصلت هذه النسبة إلى 18% في إثيوبيا.

ولفت إلى أن هذا قطاع البناء والتشييد يسهم بنسبة مهمة في الناتج الإجمالي لبلدان شمال وشرق ووسط أفريقيا.. داعيا الدول الأفريقية إلى الاستثمار في هذا القطاع بإعتباره محرك للنمو الاقتصادي، كما يخدم العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى ويخلق المزيد من فرص العمل.

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