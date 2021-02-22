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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات الألمانية تعتزم استجواب حارس نازي سابق مرحل من الولايات المتحدة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:22 م
السلطات الألمانية
السلطات الألمانية
وكالات
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يعتزم الادعاء العام الألماني استجواب الحارس النازي السابق الذي رحلته الولايات المتحدة إلى ألمانيا مؤخرا، فريدريش كارل بي، الشهر المقبل.

وأعلن المتحدث باسم المدعي العام، بيرند كولكماير، اليوم الإثنين، أن الرجل البالغ من العمر 95 عاما لديه الآن وقت لتعيين محام، موضحا أن المحامي سيحتاج إلى بعض الوقت حتى يطلع على ملفات القضية، وقال: "نحن نسعى لبدء الاستجواب في مارس المقبل".

تجدر الإشارة إلى أن الرجل، الذي وصل إلى فرانكفورت على متن طائرة إسعاف، أمس الأول السبت، طليق. 

وعاش الألماني في الولايات المتحدة منذ عام 1959، وظل ماضيه مجهولًا لعقود.

وأعلن فريدريش كارل بي، عقب وصوله إلى ألمانيا، أنه مستعد مبدئيا للإجابة عن أسئلة حول الاتهامات.

وحسب بيانات السلطات الأمريكية، اعترف الرجل بأنه كان حارسا على سجناء في معسكر ملحق بمعسكر الاعتقالات النازي "نوينجامه" في هامبورج.

وأمر قاض في الولايات المتحدة بترحيله إلى ألمانيا.

وبدأ القضاء الألماني التحقيقات ضد الرجل في عام 2020، إلا أنه أوقفها نهاية العام الماضي بسبب نقص أدلة الاشتباه.

وذكرت السلطات الألمانية في ذلك الحين أن "الحراسة المعترف بها على سجناء في معسكر اعتقال، والتي لم تكن تخدم القتل المنهجي للسجناء، لا تكفي في حد ذاتها لإثبات الجريمة"، ولم تربط التحقيقات في الولايات المتحدة المتهم بجريمة قتل محددة.

وبعد ترحيل الرجل، استأنف الادعاء العام التحقيقات.

وقال كولكماير: "نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لاستيضاح الأمر".

ومن غير الواضح ما إذا كان ستكون هناك لائحة اتهام ومحاكمة، وقال المتحدث: "سوف نجعل الإجراء اللاحق معتمدا على مضمون الاستجواب".

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