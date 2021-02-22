فتاة من ذوي الهمم بالوادي الجديد تشكر «الدستور» بعد تبني حالتها

وجهت الشابة "حياة" ابنة مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، الشكر والتقدير لـ"الدستور" وجميع مسئولي المحافظة بعد إجراء عملية جراحية عاجلة لتثبيت الفكين بالتأمين الصحي بالقاهرة.وأكد حسن الصغير الأخ الأكبر لـ"حياة"، أنه بعد تسليط الضوء على حالة شقيقتي من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ"الدستور"، اهتم جميع مسئولي المحافظة خاصة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والنائبة آية مدني عضو مجلس النواب، ومحمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، والدكتور وهبة الزوام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية للتأمين الصحي بالقاهرة، وناصر يماني مسئول التموين الطبي بالتأمين الصحي.وكانت "الدستور" قد عايشت حالة "حياة" في منزلها أكثر من مرة، حيث تعيش الأسرة المكونة من 6 أفراد بعد وفاة الأب وشقيقين في منزل صغير في شارع 23 يوليو بمركز الداخلة.يحكي حسن الصغير أنه يعول أفراد أسرته بين الإعاقة والعجز والبحث عن الأمل رغم معاناة الأسرة إلا أن هناك حالة من التفاؤل التام والسعادة والبساطة المعروفة عن أهل الواحات، حيث يعول أشقاءه من ذوي الهمم والذين يعيشون معه في منزل واحد، ورغم تحدي كل الظروف المعيشية إلا أنه لم يتوان لحظة واحدة عن خدمتهم.وأضاف: "خاصة وأنني أعول شقيقتي الصغرى "حياة محمد حسن"، التي تعاني من الألم رغم الأمل، حيث تعاني شقيقتي من ضمور في العضلات وثقل حركي وفي بعض الأحيان تباعد الفكين عن فمها والذي يؤلمني ويبكيني إذا حدث ذلك، كما أن شقيقي الأصغر سعد محمد حسن يعاني من ثقل حركي وثقل في النطق يجعلة لا يتحدث أبدًا".وذكر حسن أنه يتمنى تبتي حالة شقيقته الصغرى "حياة" التي تعاني من تباعد الفكين أثناء التثاؤب أو النوم، فهي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لتثبيت الفكين.واستكمل حسن حديثه أنه فقد والده منذ 16 عامًا، حيث كان يعمل والده خفير نظاني بإحدى أقسام الشرطة، وبعدها توفى شقيقه الشهيد محمد سيد، والذي استشهد أثناء تأديته الخدمة العسكرية منذ 12 عامًا، ولحق بهم شقيقه الأصغر جمال، والذي كان يعاني من عجز كلي ثم توفاه الله يوم عيد الأضحي المبارك.وأكدت الحاجة ريحانة أم هؤلاء الأبناء بمناشدة جميع المسئولين بضرورة التدخل الجراحي لإنقاذ أبنائها الذين تصفهم بملائكة الرحمة، والتي ترزق من أجلهم.