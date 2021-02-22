رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يؤكد خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:54 م
السيسي
السيسي
أ ش أ
طباعة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائي القائم في جميع المجالات خاصةً على الصعيد العسكري القائم والممتد بين البلدين على مدار العقود الماضية، وذلك على نحو يعزز من التعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسى رحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية في زيارته إلى مصر.

من جانبه؛ أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الحرص على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك مع مصر تجاه قضايا المنطقة، وذلك في إطار متانة العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد جوهرية لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، أخذًا في الاعتبار الدور المصري المحوري والرئيسي لدعم السلام والاستقرار في محيطها الإقليمى، خاصة الجهود المصرية الفعالة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وكذلك برامج التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، كما تم استعراض وجهات النظر والرؤى بشأن آخر التطورات بالنسبة لعدد من القضايا على المستوى الإقليمي، خاصةً في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي وشرق المتوسط، حيث تم في هذا السياق التوافق على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي المنتظم بين البلدين الصديقين تجاه تلك القضايا ذات الاهتمام المشترك.

موضوعات متعلقة

موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر | اعرف اجازتك

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين

جماجم وعظام بشرية.. أحراز «سفاح الجيزة» فى قضية قتل شقيقة زوجته

ضبط فرد شرطة أطلق النار على زملائه فى وحدة مرور بنى سويف

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع كفاءة سوق الجملة

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

الأكثر قراءة

جماجم وعظام بشرية.. أحراز «سفاح الجيزة» فى قضية قتل شقيقة زوجته

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

ضبط فرد شرطة أطلق النار على زملائه فى وحدة مرور بنى سويف

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

رئيس «فيفا» يؤكد دعم اتحاد الكرة السودان لتحديث استاد الخرطوم

نتيجة قرعة الكونفدرالية 2021 للمجموعات.. بيراميدز يقع في مجموعة نارية

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

رابط حجز موعد في السجل التجاري وكيفية التسجيل في الخدمة

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الصراع في رواية ستائر شفافة
---
المجلات الثقافية.. الرسالة والأزمة
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كُتّاب مصر «2»
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
المزيد

الثقافة

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»

إيمان سند: أحب الحزن حينما يأتيني تنويريًا.. والجائزة تشجع الكاتب

تكريم المخرج شفيع شلبي بالمركز الثقافي الروسي الأربعاء القادم

«بيتر ارلنفاين» ضيف «فرح الرقص» بجيزويت الإسكندرية