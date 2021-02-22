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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف حالتي بناء مخالف بمركز إطسا في الفيوم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:22 م
حالتي بناء مخالف
حالتي بناء مخالف
الفيوم - زينب علاء
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تابع خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، وقف حالتي تعد بالبناء المخالف، إحداهما بقرية أبوصير على مساحة 175 مترا على أرض زراعية، وكذلك وقف حالة تعد بالبناء المخالف بناحية عزبة تادرس التابعة للمدينة على مساحة 150 مترا، وتم التحفظ على معدات البناء وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة إطسا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في ضبط ووقف حالات البناء المخالفة والعشوائية، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم للنيابة العسكرية، مشددا على الإدارة الهندسية ورؤساء الوحدات المحلية بالمرور اليومي على المدينة والقرى، مع تقديم تقرير يومي عن المرور.

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