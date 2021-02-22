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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مادلين طبر تنتهي من «روح» وتستعد لبرنامج تليفزيوني

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:41 م
مادلين طبر
مادلين طبر
منار إبراهيم
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أنهت الفنانة مادلين طبر، تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان «روح»، وهو فيلم روائي طويل ينتمي لنوعية الإثارة والرعب.

الفيلم يشاركها بطولته كل من تاتيانا، أحمد العمدة، هيثم محمد، وفاء قمر، أحمد عبدالعزيز أمين، صبري عبدالمنعم، مي العسكري، إنتاج شركة اتحاد الإخوة جروب للمنتج أحمد العمدة، وسيناريو وحوار خالد سليمان، ومن إخراج عمر العشري.

وقالت الفنانة مادلين طبر في تصريحات صحفية إن الفيلم دخل حاليا مرحلة المونتاج، ومن المقرر عرضه بعد موسم عيد الفطر المبارك، معربة عن سعادتها بالمشاركة في فيلم رعب لأول مرة مع مجموعة من الشباب الواعد، وتتمنى أن تحوذ التجربة رضاء الجمهور، حيث تجسد «مادلين» بالفيلم شخصية والدة الفنانة الشابة تاتيانا والتي تدور حولها أحداث الفيلم.

وفي سياق آخر، أعلنت الفنانة مادلين طبر عن تحضيرها لبرنامج تليفزيوني جديد، ستقوم بتقديمه خلال الفترة المُقبلة على قناة أبوظبي الإماراتية بالتزامن مع قناة أخرى مصرية.

وقالت مادلين: "أشعر بالاعتزاز للعمل الإعلامي في قناة «أبوظبي» أو أي قناة إماراتية، فهم أوائل من احتضنوا موهبتي في التقديم، أما قناة أبوظبي تحديدا فهي شاشة طموحة بإدارتها ولها رؤية مُستقبلية".

وأضافت مادلين "أنها سعيدة كون قناة أبوظبي مؤخرا أعادت عرض آخر أعمالها الدرامية وهو مسلسل "الوجه الآخر" والذي لاقى نجاحا كبيرا أثناء عرضه سابقا على قناة سي بي سي المصرية".

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