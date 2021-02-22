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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: توجيهات السيسى ببلورة سياسات تسويقية لقناة السويس يُعظم مواردها

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:07 م
السيسي
السيسي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، إن قناة السويس شهدت خلال السنوات الماضية، وباعتبارها مجرى مائيًا عالميًا وأقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، عمليات تطوير وتحديث مستمرة للمجرى ولكل خدماتها. كما أن حفر قناة السويس الجديدة بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، وباعتبارها المشروع القومي الأول العملاق الذي أنجز خلال السنوات الماضية، استطاع زيادة موارد القناة واجتذاب حاملات وحاويات وسفن عملاقة تمر عبر مجرى القناة.

وأضاف أبو عايشة في تصريحات له اليوم، أنه وفي ظل الظروف المستجدة عالميًا وتداعيات كورونا. فإن توجيهات الرئيس السيسي، ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، توجيهات في محلها تمامًا وفي توقيتاتها وتحافظ على قناة السويس كمصدر رئيسي للدخل القومي للبلاد وتعظم إيراداتها.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات السيسي كذلك، بالعمل على إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، وبالتكامل مع النطاق الجغرافي للقناة الآخذ في التطور التنموي، ويضم عددًا من الموانئ الحديثة يعزز الفوائد والعوائد الاقتصادية للقناة.

وأشار نائب ميت غمر إلى أن قناة السويس، نالت اهتمامًا رئاسيًا واسعًا خلال السنوات الماضية وهو ما انعكس على كل نشاطاتها بالربحية والنجاح.

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