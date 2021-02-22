عمرو وهبة: سعيد بنجاح «في بيتنا روبوت» وشخصية «لذيذ» فريدة من نوعها

قال الفنان عمرو وهبة: إن شخصية الروبوت "لذيذ" في مسلسل "في بيتنا روبوت"، التى يجسدها خلال أحداث العمل، فريدة من نوعها، ويعتبرها من أهم الشخصيات التى قدمها خلال مشواره الفنى، مشيرًا إلى أن تصوير المسلسل لم يكن سهلًا على الإطلاق.وأضاف "وهبة" لـ"الدستور" أن هدف المسلسل هو تجديد الكوميديا التى تقدم للجمهور المصرى والعربى، متابعًا أن "الشعب المصرى معروف بخفة دمه، ومهمة إضحاكه ليست سهلة، فالجمهور أصبح واعيًا بشكل كبير".وأعرب عن سعادته بالشهرة التى حققها المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعى، لأن ذلك دليل على نجاحه بين الجمهور، وقال: "واثق من أن المسلسل سيكون نقطة تحول فى مشوارى الفنى، وأعتبر التعاون مع الفنان هشام جمال من أهم المكاسب التى حققتها".وأشاد بالمخرج وليد الحلفاوى الذى يهتم بكل تفاصيل العمل، وينجح فى أن يجعل فريق العمل عائلة متماسكة، مشددًا على أن طاقم العمل التزم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وسط توفير شركتى الإنتاج جميع مستلزمات الوقاية.