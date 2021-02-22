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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى يطالب بتفعيل الدور الرقابى على الوحدات المحلية لمكافحة الفساد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:22 م
النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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دعا النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أهمية تفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، والقيام بدوره الرقابي على الوحدات المحلية، لمكافحة الفساد والقضاء عليه.

وقال النائب في كلمته أمام اجتماع اللجنة، لمتابعة مناقشة بيان وزير التنمية المحلية أمام الجلسة العامة للبرلمان: نحن حاليًا نرى نهضة حضارية علي مستوي الجمهورية، والتنمية المحلية والمحليات لو فيها قطاع تفتيش ومتابعة وتقييم أداء، كان المواطن هيشعر بذلك، لكن نحن أمام قصور، ولا بد من تفعيل دور قطاع التفتيش، لأن حجم الفساد الكبير المنتشر في المحليات، لازم منعه والتصدي له.

ووجه النائب رسالة لرئيس قطاع التفتيش، قائلا: "لازم تكون قضيتكم، وأنتم في موقع المسئولية لضبط المنظومة إلى أن يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية وتكون هناك رقابة شعبية حقيقية علي المحليات".

وشدد درويش، على أهمية زيادة عدد العاملين في قطاع التفتيش، والاهتمام بالتدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع.

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