الحجرف يؤكد وقوف مجلس التعاون إلى جانب العراق لحفظ أمنه وسيادته

جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، وقوف مجلس التعاون إلى جانب العراق فيما يتخذه من إجراءات لحفظ سيادته وأمنه واستقراره، مؤكدًا مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه العراق، وأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة.جاء ذلك خلال استقبال الحجرف، وزير خارجية العراق فؤاد حسين، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، مذكرًا بما تضمنه البيان الختامي لقمة السلطان قابوس والشيخ صباح والتي احتضنتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية في 5 يناير 2021.ووفقًا لبيان الأمانة العامة لمجلس التعاون، تم خلال الاجتماع تناول مسيرة التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والجهود المبذولة، من أجل تعزيزها، ومتابعة تنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها.وشدد الحجرف على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، وخطة العمل المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لكل ما من شأنه تحقيق وخدمة الأهداف والمصالح المشتركة بين الطرفين في مختلف المجالات.