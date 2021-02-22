مجلس جامعة المنصورة يناقش خطة الإجراءات الاحترازية للامتحانات

عقد مجلس جامعة المنصورة، اليوم، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، وتمت مناقشة الإجراءات الاحترازية أثناء انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول وتفعيل دور اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكليات الجامعة واللجان الفرعية بالكليات واستكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021، والتى ستبدأ يوم السبت 27 فبراير، فى ظل إجراءات احترازية مشددة.وشدد مجلس الجامعة على ضرورة إعلان الإجراءات الاحترازية على مواقع الكليات وجداول الامتحانات، لضمان نشرها للطلاب بكل وسائل التواصل الاجتماعي ووجود عدة منافذ بالكليات لاستقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أي تزاحم، وتوفر الكليات على تلك المنافذ "كاشف حرارة، كمامات، معقم ومطهر"، إضافة إلى تخصيص مسار إجباري لدخول الطلاب للجان، ومسار إجباري للخروج حتى خارج الكلية؛ لعدم وجود تجمعات نهائيًّا داخل الكلية، سواء قبل أو بعد الامتحان مع وجود بوابات تعقيم أمام وبداخل كل مقار وصالات الامتحانات، مع الالتزام الكامل بإجراء الكشف بأجهزة قياس درجات الحرارة لكل من يدخل من هذه البوابات والتأكد من ارتداء كل الطلاب والملاحظين ماسكات واقية "كمامات" باللجان، مع الالتزام التام بارتدائها طوال فترة الامتحان.وأوضح المجلس أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كل الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.وأشار المجلس الى تعديل الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021م بسبب جائحة كورونا وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، وفي ضوء نص المادة (62) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972.ووافق المجلس على إعفاء الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة "إعاقة حركية- مكفوفين- الصم والبكم بمختلف فئاتهم- طلاب الدمج" من تكليف محو الأمية الذى أقره مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 20-11-2019 على طلاب كليات "التربية، التربية للطفولة المبكرة، التربية النوعية، الآداب انتظام"، وذلك لظروفهم الخاصة.ووافق المجلس على منح الطلاب ذوى الإعاقة أماكن إضافية لإجمالى المقبولين بالدراسات العليا بكل كلية من كليات الجامعة ما لا يتجاوز نسبة 5%.كما تمت الموافقة على إعفاء طالبين من ذوى الاعاقة المقيدين بتمهيدي الماجستير في كلية الآداب من رسوم تحسين المنحة التعليمية المقررة لتمهيدي الماجستير للعام الجامعي 2020-2021،ووافق المجلس على ترقية 10 أستاذ مساعد لدرجة أستاذ، ترقية 13 مدرس لدرجة أستاذ مساعد وتعيين 17 مدرس مساعد بوظيفة مدرس.