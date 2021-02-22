رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجلس جامعة المنصورة يناقش خطة الإجراءات الاحترازية للامتحانات

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:50 م
مجلس جامعة المنصورة
مجلس جامعة المنصورة
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
عقد مجلس جامعة المنصورة، اليوم، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، وتمت مناقشة الإجراءات الاحترازية أثناء انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول وتفعيل دور اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكليات الجامعة واللجان الفرعية بالكليات واستكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021، والتى ستبدأ يوم السبت 27 فبراير، فى ظل إجراءات احترازية مشددة.

وشدد مجلس الجامعة على ضرورة إعلان الإجراءات الاحترازية على مواقع الكليات وجداول الامتحانات، لضمان نشرها للطلاب بكل وسائل التواصل الاجتماعي ووجود عدة منافذ بالكليات لاستقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أي تزاحم، وتوفر الكليات على تلك المنافذ "كاشف حرارة، كمامات، معقم ومطهر"، إضافة إلى تخصيص مسار إجباري لدخول الطلاب للجان، ومسار إجباري للخروج حتى خارج الكلية؛ لعدم وجود تجمعات نهائيًّا داخل الكلية، سواء قبل أو بعد الامتحان مع وجود بوابات تعقيم أمام وبداخل كل مقار وصالات الامتحانات، مع الالتزام الكامل بإجراء الكشف بأجهزة قياس درجات الحرارة لكل من يدخل من هذه البوابات والتأكد من ارتداء كل الطلاب والملاحظين ماسكات واقية "كمامات" باللجان، مع الالتزام التام بارتدائها طوال فترة الامتحان.

وأوضح المجلس أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كل الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.

وأشار المجلس الى تعديل الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021م بسبب جائحة كورونا وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، وفي ضوء نص المادة (62) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972.

ووافق المجلس على إعفاء الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة "إعاقة حركية- مكفوفين- الصم والبكم بمختلف فئاتهم- طلاب الدمج" من تكليف محو الأمية الذى أقره مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 20-11-2019 على طلاب كليات "التربية، التربية للطفولة المبكرة، التربية النوعية، الآداب انتظام"، وذلك لظروفهم الخاصة.
ووافق المجلس على منح الطلاب ذوى الإعاقة أماكن إضافية لإجمالى المقبولين بالدراسات العليا بكل كلية من كليات الجامعة ما لا يتجاوز نسبة 5%.

كما تمت الموافقة على إعفاء طالبين من ذوى الاعاقة المقيدين بتمهيدي الماجستير في كلية الآداب من رسوم تحسين المنحة التعليمية المقررة لتمهيدي الماجستير للعام الجامعي 2020-2021،

ووافق المجلس على ترقية 10 أستاذ مساعد لدرجة أستاذ، ترقية 13 مدرس لدرجة أستاذ مساعد وتعيين 17 مدرس مساعد بوظيفة مدرس.

موضوعات متعلقة

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر | اعرف اجازتك

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

جماجم وعظام بشرية.. أحراز «سفاح الجيزة» فى قضية قتل شقيقة زوجته

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع كفاءة سوق الجملة

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

الأكثر قراءة

جماجم وعظام بشرية.. أحراز «سفاح الجيزة» فى قضية قتل شقيقة زوجته

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

ضبط فرد شرطة أطلق النار على زملائه فى وحدة مرور بنى سويف

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

رئيس «فيفا» يؤكد دعم اتحاد الكرة السودان لتحديث استاد الخرطوم

نتيجة قرعة الكونفدرالية 2021 للمجموعات.. بيراميدز يقع في مجموعة نارية

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

رابط حجز موعد في السجل التجاري وكيفية التسجيل في الخدمة

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الصراع في رواية ستائر شفافة
---
المجلات الثقافية.. الرسالة والأزمة
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كُتّاب مصر «2»
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
المزيد

الثقافة

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»

إيمان سند: أحب الحزن حينما يأتيني تنويريًا.. والجائزة تشجع الكاتب

تكريم المخرج شفيع شلبي بالمركز الثقافي الروسي الأربعاء القادم

«بيتر ارلنفاين» ضيف «فرح الرقص» بجيزويت الإسكندرية