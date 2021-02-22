غدًا.. صرف رواتب شهر فبراير

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للعاملين بالدولة.ويبدأ صرف المرتبات، غدًا الثلاثاء، الموافق 23 فبراير، ولمدة 3 أيام، بعد تقسيم الوزارات إلى 3 مجموعات، وتبدأ أول مجموعة، في اليوم المذكور، وتليها الثانية في اليوم التالي، ثم الثالثة، الخميس 25 من الشهر ذاته.وقسمت وزارة المالية موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة إلى 3 مجموعات، لتفادي التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سابقًا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.وأعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للعاملين بالدولة، والتي تبدأ من يوم الثلاثاء 23 فبراير، وفقًا لجدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021، وذلك لصرف مرتبات المجموعة الأولى لموظفي 11 وزارة، هى وزارة الداخلية والزراعة والإسكان والآثار والبيئة والصناعة والطيران المدني والثقافة والسياحة والبترول والتجارة والأوقاف، و8 مديريات تابعة لها والمتمثلة في الإسكان والمرافق، الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين، الطرق والنقل، القوى العاملة، والتجارة.وشملت المجموعة الثانية لصرف مرتبات العاملين بالدولة 2021، والتي تحدد يوم الأربعاء 24 فبراير لصرف راتب، كلا من: "وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وزارة التخطيط، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، والهيئات التابعة لها، وهى النيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا والجهاز المركزي للمحاسبات".كما حددت وزارة المالية، يوم الخميس 25 فبراير الجاري، مرتبات المجموعة الثالثة من العاملين بالهيكل الإداري للدولة، وهى وزارة التربية والتعليم، وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي، وزارة الموارد المائية والري، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية، وموظفو مديريات التربية والتعليم والزراعة والطب البيطري، ووزارة الشباب والرياضة، ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والأزهر الشريف.