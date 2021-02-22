رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدًا.. صرف رواتب شهر فبراير

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:42 م
صرف رواتب
صرف رواتب
راندا التوني
طباعة
أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للعاملين بالدولة.

ويبدأ صرف المرتبات، غدًا الثلاثاء، الموافق 23 فبراير، ولمدة 3 أيام، بعد تقسيم الوزارات إلى 3 مجموعات، وتبدأ أول مجموعة، في اليوم المذكور، وتليها الثانية في اليوم التالي، ثم الثالثة، الخميس 25 من الشهر ذاته.

وقسمت وزارة المالية موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة إلى 3 مجموعات، لتفادي التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سابقًا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

وأعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للعاملين بالدولة، والتي تبدأ من يوم الثلاثاء 23 فبراير، وفقًا لجدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021، وذلك لصرف مرتبات المجموعة الأولى لموظفي 11 وزارة، هى وزارة الداخلية والزراعة والإسكان والآثار والبيئة والصناعة والطيران المدني والثقافة والسياحة والبترول والتجارة والأوقاف، و8 مديريات تابعة لها والمتمثلة في الإسكان والمرافق، الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين، الطرق والنقل، القوى العاملة، والتجارة.

وشملت المجموعة الثانية لصرف مرتبات العاملين بالدولة 2021، والتي تحدد يوم الأربعاء 24 فبراير لصرف راتب، كلا من: "وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وزارة التخطيط، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، والهيئات التابعة لها، وهى النيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا والجهاز المركزي للمحاسبات".

كما حددت وزارة المالية، يوم الخميس 25 فبراير الجاري، مرتبات المجموعة الثالثة من العاملين بالهيكل الإداري للدولة، وهى وزارة التربية والتعليم، وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي، وزارة الموارد المائية والري، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية، وموظفو مديريات التربية والتعليم والزراعة والطب البيطري، ووزارة الشباب والرياضة، ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والأزهر الشريف.

موضوعات متعلقة

«الرى» تحذر من أمطار غزيرة غدًا (خريطة)

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

ضبط فرد شرطة أطلق النار على زملائه فى وحدة مرور بنى سويف

موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر | اعرف اجازتك

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع كفاءة سوق الجملة

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

الأكثر قراءة

جماجم وعظام بشرية.. أحراز «سفاح الجيزة» فى قضية قتل شقيقة زوجته

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

ضبط فرد شرطة أطلق النار على زملائه فى وحدة مرور بنى سويف

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

رئيس «فيفا» يؤكد دعم اتحاد الكرة السودان لتحديث استاد الخرطوم

نتيجة قرعة الكونفدرالية 2021 للمجموعات.. بيراميدز يقع في مجموعة نارية

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

رابط حجز موعد في السجل التجاري وكيفية التسجيل في الخدمة

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الصراع في رواية ستائر شفافة
---
المجلات الثقافية.. الرسالة والأزمة
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كُتّاب مصر «2»
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
المزيد

الثقافة

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»

إيمان سند: أحب الحزن حينما يأتيني تنويريًا.. والجائزة تشجع الكاتب

تكريم المخرج شفيع شلبي بالمركز الثقافي الروسي الأربعاء القادم

«بيتر ارلنفاين» ضيف «فرح الرقص» بجيزويت الإسكندرية