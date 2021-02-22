محافظ سوهاج يعقد جلسات تشاورية مع الأهالي لتحديد أولويات المشروعات

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن عقد عدد من الجلسات التشاورية المجتمعية مع المواطنين لتحديد أولويات مشروعات تطوير القرى وفقا لاحتياجات المواطنين، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى يشمل 181 قرية بـ7 مراكز مختلفة بسوهاج، مؤكدا أهمية عقد تلك الجلسات بمشاركة الأهالي من أبناء كل مركز وقرية؛ للوقوف على احتياجاتهم اللازمة من مشروعات خدمية وتنموية تنقلهم إلى مستوى معيشي أفضل وتوفر حياة كريمة لهم.وأكد "الفقي" أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في هذه الجلسات من ممثلي الشباب والمرأة، وعمد ومشايخ وأهالي القري، لتحديد الأولويات والمساهمة في التطوير والتنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة، لافتا إلى حرص المحافظة على التشاور والاستماع لآراء المواطنين، لأنهم الأكثر دراية باحتياجاتهم من الخدمات والمشروعات المطلوبة.وقال المحافظ إنه تم عقد جلسات تشاورية بحضور عدد من الأهالي وممثلي المجتمع المدني بالمراكز المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري بمراكز "جرجا، والبلينا، وساقلتة، ودار السلام، والمنشاة، وطما، والمراغة"، للوقوف على أهم المشروعات والخدمات التي يحتاجها المواطنون بتلك القرى، والتي تمثلت أغلبها في مشروعات "مياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الطرق، وتجديد شبكات الكهرباء، وتطوير الوحدات الصحية، ومراكز الشباب".