استقرار العائد على سندات الخزانة اليوم

أعلنت وزارة المالية نتائج طرح سندات الخزانة، اليوم الإثنين، حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل 5 سنوات 14.44%، وأقل عائد 14.25%، ومتوسط العائد 14.40%، وسجل أعلى عائد على السندات أجل 10 سنوات 14.70%، وأقل عائد 14.60%، ومتوسط العائد 14.72%، وسجل أعلى عائد على السندات أجل 15 سنة 15.40%، وأقل عائد 15.33%، ومتوسط العائد15.37%.وطرح البنك المركزي، اليوم الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 14 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 7.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات.وبحسب بيان للبنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثالث مليار جنيه لأجل 15 سنة.على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.