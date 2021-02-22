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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 34 موظفًا بالبحيرة للتحقيق

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:50 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة
البحيرة معوض هويدى
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وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم لضبط الأسواق والمخالفين، مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

ونفذت إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، بالاشتراك مع كافة الجهات المعنية، حملة مكبرة بنطاق بمركزى دمنهور وحوش عيسى، أسفرت عن إحالة 25 من العاملين بالوحدة المحلية ووحدة صحة الأسرة ومكتب التموين والجمعية الزراعيه لقرية نديبة للتحقيق، لترك العمل خلال مواعيد العمل الرسمية.

كما تم إحالة 9 من العاملين بالوحدة المحلية ومكتب تموين قرية أبوالشقاف والوحدة الصحية بالجنابهة للتحقيق؛ لترك العمل خلال مواعيد العمل الرسمية، ومصادرة عدد من الشيش فى الكافتيريا المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.


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