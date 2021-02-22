السعودية تسجل 327 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 375333 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 318 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 366 ألفًا و412 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 5 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.466 حالة منذ بداية الجائحة.