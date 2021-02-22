موقع أكواد الطلاب لدخول الامتحانات للترم الأول 2021



خطوات الاستعلام عن كود الطالب لدخول الامتحانات للترم الأول 2021 1 - أولًا يقوم الطالب الذي يسعى للحصول على الكود الخاص به، من خلال موقع الاستعلام عن أكواد الطلاب إلكترونيًا.



2 - ثم يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقمًا الموجود في أعلى شهادة الميلاد.



3 - ثم يقوم الطالب بإدخال تاريخ الميلاد الخاص به.





خطوات الحصول على الايميل الموحد للصف الثاني الثانوي 4 - ويقوم الطالب باختيار المحافظة التابع لها التي تقع فيها المدرسة.



5 - وأخيرًا.. يقوم الطالب بتحديد نوعه إذا كان ( ذكرًا - أنثى ). 4 - ويقوم الطالب باختيار المحافظة التابع لها التي تقع فيها المدرسة.5 - وأخيرًا.. يقوم الطالب بتحديد نوعه إذا كان ( ذكرًا - أنثى ).