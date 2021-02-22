رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موقع أكواد الطلاب لدخول الامتحانات للترم الأول 2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:35 م
موقع اكواد الطلاب
موقع اكواد الطلاب لدخول الامتحانات
هبه محمد
طباعة
نظرًا لارتفاع عمليات البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب عبر محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وبالأخص موقع "جوجل" عن موقع أكواد الطلاب لدخول الامتحانات للترم الأول 2021، وخطوات الاستعلام عن كود الطالب، يعرض لكم "الدستور" كل التفاصيل والمعلومات التي تخص موقع أكواد الطلاب لدخول الامتحانات للترم الأول 2021 إلكترونيًا، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موقع أكواد الطلاب لدخول الامتحانات للترم الأول 2021

ويعتبر كود الطالب بالرقم القومي 2021، من الأمور المهمة حاليًا ويبحث الطالب عن كل ما هو سهل وبسيط لمساعدة للحصول على الكود الخاص بيه، ولذلك أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا إلكترونيًا يمكن للطالب بمجرد الدخول على موقع الاستعلام عن أكواد والتسجيل بالرقم القومي الخاص به، إذا يستطيع الطالب الحصول على الكود، وكان سبب إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذه الخدمة الإلكترونية، نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد والعالم، الذي تسبب في تعطيل الدراسة في كل المراحل التعليمية لفترة في المدارس، وذلك كان بناءً على قرارات الدولة خوفًا على صحة الطلاب من عدوى فيروس كورونا القاتل.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن هذه الخدمة الإلكترونة للطلاب للحصول على الكود الخاص به حتى يتمكن من أداء الامتحانات، وذلك التزامًا بالإجراءات الوقائية والإحترازية، رابط الأكواد: من هنــــــــا

خطوات الاستعلام عن كود الطالب لدخول الامتحانات للترم الأول 2021

1 - أولًا يقوم الطالب الذي يسعى للحصول على الكود الخاص به، من خلال موقع الاستعلام عن أكواد الطلاب إلكترونيًا.

2 - ثم يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقمًا الموجود في أعلى شهادة الميلاد.

3 - ثم يقوم الطالب بإدخال تاريخ الميلاد الخاص به.

خطوات الحصول على الايميل الموحد للصف الثاني الثانوي

4 - ويقوم الطالب باختيار المحافظة التابع لها التي تقع فيها المدرسة.

5 - وأخيرًا.. يقوم الطالب بتحديد نوعه إذا كان ( ذكرًا - أنثى ).

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ضبط فرد شرطة أطلق النار على زملائه فى وحدة مرور بنى سويف

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

رابط الحصول على أكواد امتحانات الصف الثانى الثانوي 2020

تحذير وتعليمات لثلاثى الهجوم.. تفاصيل جلسة موسيمانى مع لاعبى الأهلى

الصور

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع كفاءة سوق الجملة

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

جماجم وعظام بشرية.. أحراز «سفاح الجيزة» فى قضية قتل شقيقة زوجته

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

رئيس «فيفا» يؤكد دعم اتحاد الكرة السودان لتحديث استاد الخرطوم

نتيجة قرعة الكونفدرالية 2021 للمجموعات.. بيراميدز يقع في مجموعة نارية

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

رابط حجز موعد في السجل التجاري وكيفية التسجيل في الخدمة

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الصراع في رواية ستائر شفافة
---
المجلات الثقافية.. الرسالة والأزمة
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كُتّاب مصر «2»
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
المزيد

الثقافة

أحمد علي: سيظل الكتاب الورقي محتفظًا بجماله المعنوي

سامح فايز: أخطر ألاعيب دور النشر هو صناعة نجوم وهميين

«ارسم بطلك».. مبادرة لتحويل أبطال الأعمال الأدبية للوحات فنية

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»