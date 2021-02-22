موقع أكواد الطلاب لدخول الامتحانات للترم الأول 2021
الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:35 م
هبه محمدطباعة
نظرًا لارتفاع عمليات البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب عبر محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وبالأخص موقع "جوجل" عن موقع أكواد الطلاب لدخول الامتحانات للترم الأول 2021، وخطوات الاستعلام عن كود الطالب، يعرض لكم "الدستور" كل التفاصيل والمعلومات التي تخص موقع أكواد الطلاب لدخول الامتحانات للترم الأول 2021 إلكترونيًا، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن هذه الخدمة الإلكترونة للطلاب للحصول على الكود الخاص به حتى يتمكن من أداء الامتحانات، وذلك التزامًا بالإجراءات الوقائية والإحترازية، رابط الأكواد: من هنــــــــا
2 - ثم يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقمًا الموجود في أعلى شهادة الميلاد.
3 - ثم يقوم الطالب بإدخال تاريخ الميلاد الخاص به.
5 - وأخيرًا.. يقوم الطالب بتحديد نوعه إذا كان ( ذكرًا - أنثى ).
موقع أكواد الطلاب لدخول الامتحانات للترم الأول 2021ويعتبر كود الطالب بالرقم القومي 2021، من الأمور المهمة حاليًا ويبحث الطالب عن كل ما هو سهل وبسيط لمساعدة للحصول على الكود الخاص بيه، ولذلك أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا إلكترونيًا يمكن للطالب بمجرد الدخول على موقع الاستعلام عن أكواد والتسجيل بالرقم القومي الخاص به، إذا يستطيع الطالب الحصول على الكود، وكان سبب إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذه الخدمة الإلكترونية، نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد والعالم، الذي تسبب في تعطيل الدراسة في كل المراحل التعليمية لفترة في المدارس، وذلك كان بناءً على قرارات الدولة خوفًا على صحة الطلاب من عدوى فيروس كورونا القاتل.
وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن هذه الخدمة الإلكترونة للطلاب للحصول على الكود الخاص به حتى يتمكن من أداء الامتحانات، وذلك التزامًا بالإجراءات الوقائية والإحترازية، رابط الأكواد: من هنــــــــا
خطوات الاستعلام عن كود الطالب لدخول الامتحانات للترم الأول 20211 - أولًا يقوم الطالب الذي يسعى للحصول على الكود الخاص به، من خلال موقع الاستعلام عن أكواد الطلاب إلكترونيًا.
2 - ثم يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقمًا الموجود في أعلى شهادة الميلاد.
3 - ثم يقوم الطالب بإدخال تاريخ الميلاد الخاص به.
خطوات الحصول على الايميل الموحد للصف الثاني الثانوي4 - ويقوم الطالب باختيار المحافظة التابع لها التي تقع فيها المدرسة.
5 - وأخيرًا.. يقوم الطالب بتحديد نوعه إذا كان ( ذكرًا - أنثى ).