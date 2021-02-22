تحرير 15 محضر إشغال طريق فى حملة لرفع الإشغالات بحى وسط المنيا

نفذ قسم الإشغالات بحي وسط مدينة المنيا، اليوم، حملة بشوارع الحي لرفع كل الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام، تم خلالها تحرير 15 محضر إشغال طريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وقال عرفات عبدالله، رئيس حي وسط المدينة، إنه تم شن حملة اليوم لرفع الإشغالات من شوارع الحى والتي تعيق حركة المواطنين وتمثل تعديًا سافرًا على حرم الطريق والأرصفة الجانبية، تنفيذًا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا.وأوضح رئيس الحي أنه تم خلال الحملة تحرير 15 محضر أشغال طريق لأصحاب المحال التجارية والأسواق بالحي، وتم رفع الإشغالات من على جانبي الطريق والتي تعيق حركة المواطنين والمركبات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وعمل المحاضر اللازمة لأصحاب المخالفات، مؤكدًا على المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات بشوارع الحى لتحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين والمركبات.