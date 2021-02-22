نتيجة قرعة الكونفدرالية 2021 للمجموعات.. بيراميدز يقع في مجموعة نارية
الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:21 م
أحمد عاشورطباعة
يترقب عشاق الساحرة المتسديرة نتيجة قرعة الكونفدرالية 2021 للمجموعات والقنوات الناقلة اليوم الاثنين، ويقدم لكم "الدستور" موعد قرعة الكونفدرالية 2021 للمجموعات والقنوات الناقلة، اليوم الاثنين، وذلك بعد انتهاء دور الـ32 مكرر من المسابقة، والتي تقام في مقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، لضمان سلامة الجميع من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إذ لن تتمكن وسائل الإعلام من حضور مراسم القرعة.
وكان مباريات مرحلة الذهاب، للدور التمهيدي الثاني الإضافي، لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، قد أقيمت يومي 13 و14 فبراير الماضي، بينما أقيمت مباريات الإياب، يوم أمس الأحد.
وبعد انتهاء دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، شهدت تأهل فريق بيراميدز المصري على حساب راسينج كلوب الإيفواري، بنتيجة 4-0 بمجموع المباراتين.
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موعد نتيجة قرعة الكونفدرالية 2021ومن المقرر حلول موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2021 في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، في مقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر.
القنوات الناقلة لقرعة الكونفدرالية 2021وسيتم إذاعة قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2021 في بث مباشر على قناة الاتحاد الإفريقي (الكاف) عبر موقع "يوتيوب"، بالإضافة إلى قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية.
وكان مباريات مرحلة الذهاب، للدور التمهيدي الثاني الإضافي، لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، قد أقيمت يومي 13 و14 فبراير الماضي، بينما أقيمت مباريات الإياب، يوم أمس الأحد.
وبعد انتهاء دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، شهدت تأهل فريق بيراميدز المصري على حساب راسينج كلوب الإيفواري، بنتيجة 4-0 بمجموع المباراتين.
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فرق دور المجموعات في كأس الكونفيدرالية 2021
يذكر أن هناك 14 ناديًا قد حجزوا مقاعدهم في دور المجموعات للكونفيدرالية، وهي: نهضة بركان المغربي، الرجاء البيضاوي المغربي، أنيمبا النيجيري، وبيراميدز، الصفاقسي التونسي، وفاق سطيف الجزائري، أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، نكانا الزامبي، سالتياس البوركيني، القطن الكاميروني، الأهلي بنغازي الليبي، ديارف السنغالي، نابسا ستارز الزامبي.
ولكن تتبقي مباراتان فقط من مرحلة الإياب لدور الـ32 الإضافي، حيث سيلتقي النجم الساحلي التونسي بنظيره يانج بافالوز بطل إي سواتيني، اليوم الإثنين، على أن يلتقى نامونجو التنزاني ضيفه بريميرو دو أوجتسو الأنجولي، في موعد سيحدد لاحقًا.
ولكن تتبقي مباراتان فقط من مرحلة الإياب لدور الـ32 الإضافي، حيث سيلتقي النجم الساحلي التونسي بنظيره يانج بافالوز بطل إي سواتيني، اليوم الإثنين، على أن يلتقى نامونجو التنزاني ضيفه بريميرو دو أوجتسو الأنجولي، في موعد سيحدد لاحقًا.
مجموعة بيراميدز في كأس الكونفدرالية
وقد اسفرت قرعة الكونفدرالية الإفريقية، والتي اجرت منذ قليل، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن وقع بيراميدز في مجموعة نارية.
ووقع بيراميدز، في المجموعة الرابعة، رفقة كلًا من الرجاء المغربي، ناكانا الزامبي، والفائز من مواجهة نامينجو التنزاني وأول أغسطس الأنجولي.
ووقع بيراميدز، في المجموعة الرابعة، رفقة كلًا من الرجاء المغربي، ناكانا الزامبي، والفائز من مواجهة نامينجو التنزاني وأول أغسطس الأنجولي.