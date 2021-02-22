نتيجة قرعة الكونفدرالية 2021 للمجموعات.. بيراميدز يقع في مجموعة نارية

موعد نتيجة قرعة الكونفدرالية 2021

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فرق دور المجموعات في كأس ا لكونفيدرالية 2021

يذكر أن هناك 14 ناديًا قد حجزوا مقاعدهم في دور المجموعات للكونفيدرالية، وهي: نهضة بركان المغربي، الرجاء البيضاوي المغربي، أنيمبا النيجيري، وبيراميدز، الصفاقسي التونسي، وفاق سطيف الجزائري، أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، نكانا الزامبي، سالتياس البوركيني، القطن الكاميروني، الأهلي بنغازي الليبي، ديارف السنغالي، نابسا ستارز الزامبي.



ولكن تتبقي مباراتان فقط من مرحلة الإياب لدور الـ32 الإضافي، حيث سيلتقي النجم الساحلي التونسي بنظيره يانج بافالوز بطل إي سواتيني، اليوم الإثنين، على أن يلتقى نامونجو التنزاني ضيفه بريميرو دو أوجتسو الأنجولي، في موعد سيحدد لاحقًا.

مجموعة بيراميدز في كأس الكونفدرالية

وقد اسفرت قرعة الكونفدرالية الإفريقية، والتي اجرت منذ قليل، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن وقع بيراميدز في مجموعة نارية.



ووقع بيراميدز، في المجموعة الرابعة، رفقة كلًا من الرجاء المغربي، ناكانا الزامبي، والفائز من مواجهة نامينجو التنزاني وأول أغسطس الأنجولي.

