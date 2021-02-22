تشكيل لجنة للاستماع لمطالب أهالى منطقة الصحابي بأسوان (صور)

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تشكيل لجنة متخصصة للاستماع وعقد حوار مفتوح مع أهالى منطقة الصحابي للوصول إلى آلية متكاملة للتعويضات، بجانب إعداد قاعدة بيانات وحصر دقيق وعرضه على المحافظ شخصيًا، جاء ذلك في جولته الميدانية بالمنطقة والمدرجة ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة.وأثناء لقائه بالمواطنين واستماعه لمطالبهم أكد اللواء أشرف عطية، حرصه لتحسين سبل المعيشة لهم والحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم لأن الدولة لن ترضى أبدًا إلا بالحياة الكريمة للمقيمين بالمناطق العشوائية ومنها الصحابى وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.ووجه محافظ أسوان المسئولين بالإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير الصحابى بإنشاء باقى العمارات السكنية بعد الانتهاء من إنشاء 3 عمارات بالصحابى تضم 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتكلفة 26 مليون جنيه وبتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، وهو الذى يتوازى مع وضع تخطيط عمرانى شامل يعمل على إحداث نقلة حضارية لهذه المنطقة بخلق مبانى آمنة وذات واجهة جمالية، وأيضًا محاور مرورية جديدة، بجانب المنشآت الخدمية.وأشار إلى أن تطوير منطقة الصحابى العشوائية سيستفيد منه 853 أسرة تم تعويض 337 أسرة في المرحلة الأولى بتسليمهم تعويضات سكنية ومادية وبيت ريفى ومحلات تجارية، في حين متبقى 516 أسرة سيتم تعويضهم دون الإضرار بمصالح الأهالي والمجتمع معًا حتى الانتهاء من إنشاء المشروع بالكامل.