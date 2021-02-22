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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد مهران: أمنيتى بالعمل مع شيرين عادل تحققت بـ«فى يوم وليلة»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:30 م
محمد مهران
محمد مهران
منار إبراهيم - نرمين مقبل
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قال الفنان محمد مهران إن دوره في مسلسل "في يوم وليلة" هو الذي جذبه للمشاركة في العمل، خاصة وأنه دور جديد ومختلف عليه، بالإضافة إلى أنه كان يتمنى التعاون مع المخرجة شيرين عادل منذ مشاهدته مسلسل "سارة" للفنانة حنان ترك، خاصة وأنها تتميز أيضًا بأعمالها الفنية المختلفة مما زاده حماسا للمشاركة في المسلسل، هذا بجانب تعاونه مع الفنان أحمد رزق الذي وصفه بالخلوق المتعاون.

وأشار "مهران" في تصريح لـ"الدستور" إلى أنه يظهر خلال الأحداث بدور شقيق أحمد رزق، ويحاول طوال الأحداث مساعدته للكشف عن جريمة القتل الغامضة خلال مرحلة من المراحل الذي يمر بها العمل في إطار الجريمة والتشويق.

وعن الصعوبات التي واجهته، أكد "مهران" أن المسلسل كان مبهجا بالنسبة له حتى إنه لم يشعر بوقت التصوير لسرعته بسبب المرح والضحك طوال فترة التصوير بين صناع العمل، لافتًا إلى أن أيام التصوير تميزت بالهدوء.

وأكد محمد مهران أنه يتفاءل بنجاح هذا العمل وتمنى التوفيق من الله عز وجل، وأشار إلى أنهم اجتهدوا جميعًا في هذا العمل ليخرج بالشكل المطلوب، هذا بمشاركة شركة "سينرجي" التي وفرت لهم كل سبل الراحة والأمان بالنسبة لفيروس كورونا المستجد.

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