مصر تُعرب عن تعازيها فى مقتل سفير إيطاليا بالكونغو الديمقراطية
الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:00 م
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أعربت مصر، اليوم الإثنين، عن تعازيها في مقتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لوكا أتاناسيو.
وكتب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة في مقتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتاناسيو، وذلك إثر هجوم شنه مسلحون على قافلة للأمم المتحدة، مع الدعوات بأن يلهم الله أسرته وذويه الصبر والسلوان".
وكتب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة في مقتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتاناسيو، وذلك إثر هجوم شنه مسلحون على قافلة للأمم المتحدة، مع الدعوات بأن يلهم الله أسرته وذويه الصبر والسلوان".