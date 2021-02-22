مصر تُعرب عن تعازيها فى مقتل سفير إيطاليا بالكونغو الديمقراطية

أعربت مصر، اليوم الإثنين، عن تعازيها في مقتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية،⁩ ⁧لوكا أتاناسيو⁩.وكتب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة في مقتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية⁩ ⁧لوكا أتاناسيو⁩، وذلك إثر هجوم شنه مسلحون على قافلة ⁧للأمم المتحدة⁩، مع الدعوات بأن يلهم الله أسرته وذويه الصبر والسلوان".