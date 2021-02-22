برتوكول تعاون بين نقابة الإعلاميين وجامعة دمنهور

وقع اليوم الإثنين، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، بروتوكول تعاون في العديد من المجالات.وتضمن البروتوكول، تحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية، مثل تنمية أوجه التعاون بين الطرفين في مجال الإعلام والإنتاج والتوزيع التليفزيوني والإذاعي والإلكتروني وتحقيق التواصل العلمي بين الدارسين من خلال تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.كما نص على الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.