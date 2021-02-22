جماجم وعظام بشرية.. أحراز «سفاح الجيزة» فى قضية قتل شقيقة زوجته

جماجم وعظام بشرية.. أحراز «سفاح الجيزة» فى قضية قتل شقيقة زوجته
الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:04 م
ندى حمديطباعة
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين مسلم، اليوم الإثنين، محاكمة قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، في اتهامه بقتل نادين، الطالبة بكلية الحقوق، شقيقة إحدى زوجاته عمدًا مع سبق الإصرار.
وفضت المحكمة الأحراز المقدمة من قبل النيابة العامة، وهي عبارة عن مجموعة أسطوانات مدمجة تتضمن عدة مقاطع فيديو، يظهر فيها المتهم أثناء تجوله في أحد الشوارع، ويحمل في يده حقيبة وبعض الفيديوهات يظهر خلالها مرتديا النقاب.
وأكملت المحكمة فض الأحراز، وخلال عرض الأسطوانة، وجد فيديو مسجلا باعترافات تفصيلية للمتهم عن كيفية ارتكابه جرائمه والتخلص من ضحاياه، فيما كشفت مقاطع أخرى يظهر فيها رجال يقومون بأعمال حفر داخل إحدى غرف منزل "سفاح الجيزة"، ويستخرجون بقايا عظام بشرية وجمجمة.
وكشفت تحقيقات شريف كامل، وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة بإشراف المستشار يحيي فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن عقد العزم على إزهاق روحها، فأعد مخططا إجراميا بأن قام باستدراجها إلى شقته التي أعدها مسرحًا لجريمته، بزعم حل خلاف بينهما والتخلص منها.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أحال المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 أشخاص هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربع.
وفضت المحكمة الأحراز المقدمة من قبل النيابة العامة، وهي عبارة عن مجموعة أسطوانات مدمجة تتضمن عدة مقاطع فيديو، يظهر فيها المتهم أثناء تجوله في أحد الشوارع، ويحمل في يده حقيبة وبعض الفيديوهات يظهر خلالها مرتديا النقاب.
وأكملت المحكمة فض الأحراز، وخلال عرض الأسطوانة، وجد فيديو مسجلا باعترافات تفصيلية للمتهم عن كيفية ارتكابه جرائمه والتخلص من ضحاياه، فيما كشفت مقاطع أخرى يظهر فيها رجال يقومون بأعمال حفر داخل إحدى غرف منزل "سفاح الجيزة"، ويستخرجون بقايا عظام بشرية وجمجمة.
وكشفت تحقيقات شريف كامل، وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة بإشراف المستشار يحيي فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن عقد العزم على إزهاق روحها، فأعد مخططا إجراميا بأن قام باستدراجها إلى شقته التي أعدها مسرحًا لجريمته، بزعم حل خلاف بينهما والتخلص منها.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أحال المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 أشخاص هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربع.