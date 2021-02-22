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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جماجم وعظام بشرية.. أحراز «سفاح الجيزة» فى قضية قتل شقيقة زوجته

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:04 م
سفاح الجيزة
سفاح الجيزة
ندى حمدي
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تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين مسلم، اليوم الإثنين، محاكمة قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، في اتهامه بقتل نادين، الطالبة بكلية الحقوق، شقيقة إحدى زوجاته عمدًا مع سبق الإصرار.

وفضت المحكمة الأحراز المقدمة من قبل النيابة العامة، وهي عبارة عن مجموعة أسطوانات مدمجة تتضمن عدة مقاطع فيديو، يظهر فيها المتهم أثناء تجوله في أحد الشوارع، ويحمل في يده حقيبة وبعض الفيديوهات يظهر خلالها مرتديا النقاب.

وأكملت المحكمة فض الأحراز، وخلال عرض الأسطوانة، وجد فيديو مسجلا باعترافات تفصيلية للمتهم عن كيفية ارتكابه جرائمه والتخلص من ضحاياه، فيما كشفت مقاطع أخرى يظهر فيها رجال يقومون بأعمال حفر داخل إحدى غرف منزل "سفاح الجيزة"، ويستخرجون بقايا عظام بشرية وجمجمة.

وكشفت تحقيقات شريف كامل، وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة بإشراف المستشار يحيي فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن عقد العزم على إزهاق روحها، فأعد مخططا إجراميا بأن قام باستدراجها إلى شقته التي أعدها مسرحًا لجريمته، بزعم حل خلاف بينهما والتخلص منها.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أحال المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 أشخاص هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربع.

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