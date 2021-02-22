«المنفى» يتعهد بدعم توحيد المؤسسات وتمكين الشباب الليبى

تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بدعم توحيد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بليبيا، وتمكين شريحة الشباب من تقلد المناصب.وذكرت بوابة الوسط الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء المنفي، الأمين العام جمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي والوفد المرافق له، اليوم الإثنين في العاصمة طرابلس.وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بدور الجمعية "على اعتبارها من أوائل المؤسسات التي توحدت في البلاد، ولجهود متطوعيها في مواجهة كافة التحديات التي مرت بها الجمعية".وتحدث المنفي عن أولويات المجلس وحكومة الوحدة، التي في مقدمتها "توحيد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية"، مؤكدا تقديم الدعم الكامل لها، كما وعد بالعمل لتمكين الشباب من تقلد المناصب، سواء السياسية أو التنفيذية أو الإدارية في المرحلة المقبلة.بدوره، هنأ الدرسي، المنفي على اختياره من ملتقى الحوار السياسي، مضيفا أن الهلال الأحمر كمؤسسة غير حكومية ستدعم المجلس والحكومة، "في إطار المصالحة الوطنية، ونبذ العنف والتفرقة بين الليبيين".