الخميس.. مجلس الوزراء القبرصى يجتمع لبحث تخفيف قيود الإغلاق

قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس إن مجلس الوزراء سيجتمع الخميس المقبل لبحث إمكانية تخفيف الإغلاق بالنظر إلى تحسن الوضع الوبائي بشكل عام رغم استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة ليماسول.وأوضح كوشوس، في تصريحات أوردتها صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية، أن مجلس الوزراء سيعمل على تقييم الوضع الوبائي وإذا استمر استقرار حالات كورونا في البلاد، سيتم تخفيف بعض القيود.وأضاف المتحدث أن زعماء الأحزاب سيحضرون اجتماعًا يعقد بعد غد الأربعاء في القصر الرئاسي القبرصي، حيث سيتم إطلاعهم على أمور تتعلق بجائحة كورونا.وأشارت الصحيفة إلى أن المرسوم الذي يتعلق بالقيود الحالية سينتهي في 28 فبراير الجاري، وجددت وزارة الصحة والمستشارون العلميون تأكيدهم بأن تخفيف الإجراءات سيكون تدريجيًا.يذكر أن عدد الإصابات والحالات المحتجزة في المستشفيات شهدت تحسنًا حيث ظلت حالات الإصابة تتراوح بين 100 و120 إصابة خلال الأيام القليلة الماضية في حين ظلت أعداد المحتجزين في المستشفيات أقل من 100 شخص.