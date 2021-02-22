الصومال يسجل 128 إصابة جديدة بكورونا
الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:03 م
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أعلنت وزارة الصحة الصومالية عن تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 6 آلاف و17 حالة.
وقالت وزيرة الصحة، فوزية أبيكر نور- في التقرير اليومي حول آخر مستجدات كورونا وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الإثنين- إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة؛ لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 202 حالة.
وأشارت إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا في البلاد بلغت 7 حالات خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليصل الإجمالي إلى 3 آلاف و764 حالة.
وقالت وزيرة الصحة، فوزية أبيكر نور- في التقرير اليومي حول آخر مستجدات كورونا وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الإثنين- إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة؛ لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 202 حالة.
وأشارت إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا في البلاد بلغت 7 حالات خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليصل الإجمالي إلى 3 آلاف و764 حالة.