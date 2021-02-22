اسكتلندا تسجل 750 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت اسكتلندا 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الاثنين، أن العدد الكلي للحالات التي أصيبت بكورونا في اسكتلندا منذ بداية الجائحة بلغ 198 ألفًا و184 حالة.. فيما لم تسجل البلاد أي حالات وفاة جديدة بسبب المرض خلال الـ24 ساعة الماضية.