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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اسكتلندا تسجل 750 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:03 م
كورونا في اسكتلندا
كورونا في اسكتلندا
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سجلت اسكتلندا 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الاثنين، أن العدد الكلي للحالات التي أصيبت بكورونا في اسكتلندا منذ بداية الجائحة بلغ 198 ألفًا و184 حالة.. فيما لم تسجل البلاد أي حالات وفاة جديدة بسبب المرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

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