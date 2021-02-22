وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادلا الرؤى بشأنها وما تحمله من انعكاسات على المنطقة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الإثنين- إن الوزيرين بحثا في الرياض العلاقات الثنائيّة وسُبل الدفع بها، لما يخدم المصالح المشتركة، في إطار دعم الاستثمار والتبادل التجاري وتعزيز مسارات العمل التنموي.وأكد الجانبان على ضرورة وجود رؤى تعزز الاستقرار وتدعم الحلول التشاركيّة، وصولًا لتحقيق التنمية المنشودة.وكان وزير الخارجية العراقي، قد وصل صباح اليوم إلى المملكة العربيّة السعوديّة بناءً على دعوة من نظيره السعودي.