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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تحميل نماذج استرشادية لامتحان للصف الخامس الابتدائي 2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:43 م
امتحان
امتحان
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شهد محرك البحث العالمي تساؤلات عده حول تحميل نماذج استرشادية لامتحان للصف الخامس الابتدائي 2021، وذلك بعد تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤخرا ان تأدية الامتحان الموحد لطلاب خامسة ابتدائي الترم الأول في ورقه واحده لجميع الصفوف الدراسية مؤخرا نظرا للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19-"، عدم تواجد تزاحم وتكدسات للحد من تلك العدوي.

عدد أسئلة امتحان الصف الخامس الابتدائي الترم الأول

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن مدة الامتحان الموحد ساعتان للمواد الكلية 30 سؤالًا للمرحلة الابتدائية و35 سؤالًا للمرحلة الإعدادية ومخصص لكل سؤال للإجابة 4 دقائق.

 ومن المقرر أن يكون امتحان الصف الخامس الإبتدائي الموحد يوم الاثنين 1 مارس 2021، وتماشيا مع بعض التسهيلات في أنظمة الامتحانات حتى يتم نجاح الطلاب في هذه المرحلة يستطيعون أن يحصلوا على فرصة لحضور الترم الثاني بدون حدوث ادنى مشكله يمكن أن يذهب الطلاب الى المدارس ويقضون الامتحان.

تحميل نماذج استرشادية لامتحان للصف الخامس الابتدائي 2021

وننشر لكم تحميل نماذج استرشادية لامتحان للصف الخامس الابتدائي 2021 من خلال التجميل الاتي: من (هنا).

 ومن خلال تلك الرابط يمكن للطالب تحميل النموذج الاسترشادي للصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021 لكسب المعرفة والمهارة على هذا النوع من الامتحانات، فيعمل على تقليل حدة التوتر لديه ويكسبه ثقة تساعده في دخول امتحانات الترم الأول له والذي يوافق الاثنين 1 من شهر مارس المقبل حسب جدول وزارة التربية والتعليم المعلن، أي أن الطالب يمتحن ورقة واحدة في مواد العربي والانجليزي والدراسات والعلوم والرياضيات، ويتم تقييمه على اساس هذا الامتحان في مناهج الترم الأول 2021.

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وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، خلال مؤتمر صحفي، الأيام الماضية، عن موعد امتحانات جميع المراحل التعليمية "التعليم ما قبل الجامعي" حيث أكد أن امتحانات الصف السادس الابتدائي، ستكون يوم 2 مارس المقبل.

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وتعمل الدولة الان بتوفير كافة المعايير الصحيه اللازمة لتجنب حدوث انتشار واسع لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد9-" وللحد منه باكبر قدر ممكن، كما تعمل علي مساعده المواطنين اولياء الامور والطلبة والطلبات في المعرفة الفورية لما تقرر له الدولة ووزاراة التربية والتعليم والتعليم الفني في تقديم خدمه افضل ومناهج أسهل.

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