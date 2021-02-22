رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: مركز «العزيمة» لتأهيل مرضى الإدمان يخدم 6 آلاف سنويا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:09 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
طباعة
أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مركز "العزيمة" لتأهيل مرضي الإدمان ببورفؤاد، يعد أول مركز متخصص في تأهيل مرضي الإدمان بمحافظة بورسعيد، وتستفيد من خدماته محافظات "القناة، شمال سيناء"، لافتا إلى أنه تم تجهيزه وتأثيثه ليكون بطاقة استيعابية تصل لـ80 سريرا، ويستفيد منه قرابة 6 آلاف سنويًا على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي.

جاء ذلك خلال زيارة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مركز "العزيمة" لتأهيل مرضى الإدمان بمدينة بور فؤاد، وهو أحد المراكز العلاجية الثلاثة التي افتتحها رئيس الجمهورية مؤخرا بمحافظات بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح، لخدمة ما يقرب من 35 ألف مريض إدمان سنويًا من أبناء هذه المحافظات والمحافظات المجاورة.

وأضاف عثمان أن المركز يضم صالة جيم، وورشة تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التي تحتاجها سوق العمل، مكتبة، مسرح، قاعات تدريب، أنشطة رياضية، تنس طاولة، بلياردو، قاعة كمبيوتر، أنشطة فنية.

موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

جماجم وعظام بشرية.. أحراز «سفاح الجيزة» فى قضية قتل شقيقة زوجته

تحذير وتعليمات لثلاثى الهجوم.. تفاصيل جلسة موسيمانى مع لاعبى الأهلى

الصور

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع كفاءة سوق الجملة

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

image description

رئيس ميناء دمياط: نعمل على تعزيز موقف مصر كمركز إقليمي للغاز

الأكثر قراءة

ضبط فرد شرطة أطلق النار على زملائه فى وحدة مرور بنى سويف

جماجم وعظام بشرية.. أحراز «سفاح الجيزة» فى قضية قتل شقيقة زوجته

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

رئيس «فيفا» يؤكد دعم اتحاد الكرة السودان لتحديث استاد الخرطوم

رابط حجز موعد في السجل التجاري وكيفية التسجيل في الخدمة

المركز الثقافي الروسي ينظم احتفالية للإذاعي شفيع شلبي الأربعاء

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الصراع في رواية ستائر شفافة
---
المجلات الثقافية.. الرسالة والأزمة
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كُتّاب مصر «2»
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
المزيد

الثقافة

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»

إيمان سند: أحب الحزن حينما يأتيني تنويريًا.. والجائزة تشجع الكاتب

تكريم المخرج شفيع شلبي بالمركز الثقافي الروسي الأربعاء القادم

«بيتر ارلنفاين» ضيف «فرح الرقص» بجيزويت الإسكندرية