«التضامن»: مركز «العزيمة» لتأهيل مرضى الإدمان يخدم 6 آلاف سنويا

أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مركز "العزيمة" لتأهيل مرضي الإدمان ببورفؤاد، يعد أول مركز متخصص في تأهيل مرضي الإدمان بمحافظة بورسعيد، وتستفيد من خدماته محافظات "القناة، شمال سيناء"، لافتا إلى أنه تم تجهيزه وتأثيثه ليكون بطاقة استيعابية تصل لـ80 سريرا، ويستفيد منه قرابة 6 آلاف سنويًا على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي.جاء ذلك خلال زيارة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مركز "العزيمة" لتأهيل مرضى الإدمان بمدينة بور فؤاد، وهو أحد المراكز العلاجية الثلاثة التي افتتحها رئيس الجمهورية مؤخرا بمحافظات بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح، لخدمة ما يقرب من 35 ألف مريض إدمان سنويًا من أبناء هذه المحافظات والمحافظات المجاورة.وأضاف عثمان أن المركز يضم صالة جيم، وورشة تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التي تحتاجها سوق العمل، مكتبة، مسرح، قاعات تدريب، أنشطة رياضية، تنس طاولة، بلياردو، قاعة كمبيوتر، أنشطة فنية.