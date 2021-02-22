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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على 19 مسئولًا فنزويليًا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:01 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 19 مسئولًا فنزويليًا إضافيًا متهمين بتقويض الديمقراطية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية والذي تمزقه أزمة سياسية واقتصادية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي استهدفوا 19 مسئولًا بعقوبات تضمنت تجميد للأصول وحظر للسفر في ضوء الوضع المتدهور في فنزويلا عقب انتخابات ديسمبر 2020 التي قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد، مشيرة إلى أنه بذلك أصبح هناك 55 مسئولا فنزويليا مشمولا بعقوبات أوروبية.

وقال وزراء خارجية الاتحاد إن الأفراد الذين تمت إضافتهم إلى القائمة، مسئولون عن تقويض الحقوق الانتخابية للمعارضين وعمل الجمعية الوطنية بشكل ديمقراطي، وعن ارتكاب خروقات جسمية لحقوق الإنسان وتقييد حريات أساسية.

وأضافوا أن تلك التدابير ليست مصممة لتكون لها آثار إنسانية سلبية على الشعب الفنزويلي أو عواقب غير مقصودة، مشيرين إلى أنه يمكن الرجوع عنها وإلغاؤها.

يُشار إلى أن فنزويلا- الدولة الغنية بالنفط- غارقة الآن في أزمة اقتصادية طاحنة، يلقي المنتقدون باللوم فيها على عقدين من السياسات الاشتراكية الفاشلة التي تركت البلاد في حالة إفلاس وبنية تحتية متداعية، فيما يقول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه يتعرض لهجوم من قبل الولايات المتحدة التي ترغب في إزاحته عن السلطة.

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