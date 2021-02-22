حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة من شوارع المنيا (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، حملة نظافة مكبرة بقرى وأحياء المدينة قامت خلالها برفع المخلفات من قمامة وأتربة ونقل نقاط التجمع إلى المقلب الوسيط، وذلك لتوفير بيئة صحية جيدة للمواطنين في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية نظمت حملات نظافة مكبرة بقرى واحياء المنيا( بنى أحمد الغربية _ تلة _ نزلة حسين _ حى وسط المدينة _ طوخ الخيل)، تم خلالها رفع نقاط تجمع القمامة ونقلها إلي المقلب الوسيط بجانب رفع الأتربة وذلك لتوفيرجو صحي خالي من الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.وأوضح رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة والمتابعة المستمرة لأعمال رفع القمامة والأتربة في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.