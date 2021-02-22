3864 إصابة و23 وفاة بكورونا في العراق
الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:05 م
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 3864 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 671 ألفا و801 حالة.
وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أنه تماثل للشفاء 2236 حالة، فيما تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة في عموم البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و295 حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أنه تماثل للشفاء 2236 حالة، فيما تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة في عموم البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و295 حالة وفاة.