3864 إصابة و23 وفاة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 3864 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 671 ألفا و801 حالة.وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أنه تماثل للشفاء 2236 حالة، فيما تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة في عموم البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و295 حالة وفاة.