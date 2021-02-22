نسرين طافش زوجة حمادة هلال في «المداح»

تبدأ الفنانة نسرين طافش تصوير أول مشاهدها في مسلسل «المداح» للنجم حمادة هلال، غدا، باللوكيشن الرئيسي للعمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وتجسد نسرين طافش زوجة حمادة هلال، الذي يلعب دور شاب ريفي يأتي إلى القاهرة، ويدخل فى العديد من المشاكل، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى واجتماعى، وكانت أسرة عمل المسلسل قد بدأت التصوير أمس في الديكور الرئيسي للعمل، وجمعت المشاهد بين حمادة هلال وخالد سرحان.مسلسل "المداح" من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.