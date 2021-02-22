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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن: 10 آلاف طالب وطالبة استفادوا من برامج علاج الإدمان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:12 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان قامت، خلال العام الماضي 2020، بتنفيذ برامج التوعية بمشكلة المخدرات والتعاطي، استفاد منها 10 آلاف طالب وطالبة داخل 130 مدرسة، و3000 شاب داخل 14 مركز شباب وناديًا.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، لمتابعة أنشطة الوزارة في المحافظة، أنه تم توعية 2500 عامل بقضية المخدرات داخل المصانع والشركات الكبرى، كما تم تنفيذ سلسلة من ورش العمل والندوات بالتعاون مع مركز النيل للإعلام، تستهدف الأسرة وتوعيتهم بأساليب وقاية أبنائهم، ومحددات الاكتشاف المبكر، واستفاد منها ما يقرب من 10 آلاف مشارك.

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