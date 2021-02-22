انخفاض شديد فى درجات الحرارة بالغربية وتساقط أمطار خفيفة (صور)

تغير الطقس في محافطة الغرببة، منذ قليل، وانخفضت درجات الحرارة، وغابت الشمس الساطعة منذ الصباح، وتحولت درجات الحرارة إلى درجات منخفضة، وشعر الجميع بالبرد الشديد، مع تساقط خفيف للأمطار.وكانت مراكز ومدن وقرى المحافظة قد شهدت في الأسبوع الماضي موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، والتي أحدثت أزمات في النقل والمواصلات لجميع المواطنين، على الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وأدت الأمطار في الأسبوع الماضي، لظهور كميات كبيرة من البرك والمستنقعات وانقطاع في أغلب الخدمات مثل الكهرباء والمياه والتليفونات.وكلف طارق رحمي، محافظ الغربية، مساعديه بضرورة الاستعداد للموجة المتوقعة خلال اليومين القادمين والالتزام ورعاية مصالح المواطنين، وتفعيل دور غرفة العمليات، والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكل قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة هذه الظروف الصعبة وموجة الطقس السيئ التي قد تضرب المحافظة، وتخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط أي مياه متراكمة محتملة وعلاجها سريعًا.