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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تحميل نماذج الامتحان الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:23 م
الامتحان
الامتحان
الدستور
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تزايدت معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نموذج استرشادي للصف الثالث الإعدادي خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع انتشار تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، أن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021 على أن يعقد يوم 7 مارس.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021، على أن يعقد يوم 7 مارس، كما أنه سيكون امتحانا واحدا لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط في لجان مدرسية، وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز)، كما كشفت الوزارة أن الطالب الذي لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني بالمواد التي تسببت في ذلك.

كما حددت خبرا التعليم أن الامتحان سيكون مكون من 35 سؤالًا متنوعًا ومختلفًا في جميع المواد، كما تم وضع الدرجاة النهائية للامتحانات وهى 280 المجموع الكلي، حيث تضم ورقة الأسئلة ما بين 8 إلى 6 أسئلة للمادة الواحدة، فقد تم توزيع الامتحان بواقع 8 أسئلة لمادة الرياضيات مجموعها الكلي 60 درجة، و6 أسئلة لمادة العلوم مجموعها الكلي 40 درجة، 6 أسئلة للغة الإنجليزي مجموعها 60 درجة، بينما مادة الدراسات الاجتماعية 6 أسئلة، ومجموعها النهائي 40 درجة.

تحميل نماذج الامتحان الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

1 - الدخول على موقع تابع لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي:-  elearning1.moe.gov.eg .
2 - اختر المرحلة التعليمية.
3 - اختر الفصل الدراسي (الترم الأول).
4 - اختر الصف الدراسي (من الصف الاول للصف الثالث).

تحميل نماذج استرشادية لامتحان للصف الخامس الابتدائي 2021


5 - اختر نوع البحث ( الذي يريده الطالب ).
6 - طلب نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي.

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