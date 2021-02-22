مصر للطيران تسير 47 رحلة بمطار القاهرة غدًا

تسير مصرللطيران غدًا الثلاثاء، 74 رحلة جوية بمعدل 31 رحلة دولية إلى كل من بغداد، لاجوس، ندچمينا، تونس، أبوچا، الدوحة، أبوظبي، لندن، دوالا، باريس، موسكو، إسطنبول، دبي، أثينا، فيينا، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، أديس أبابا، الشارقة، أربيل، و10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميعها أكثر من 3144 راكبا.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" بتطبيق كل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية، والتجارية، والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.