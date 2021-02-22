13.5 % نسبة عجز الموازنة العامة في سلطنة عمان نهاية الربع الثالث من 2020

أظهر تقرير تحليل الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان للربع الثالث من 2020م والصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فى السلطنة أن نسبة عجز الموازنة العامة للسلطنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 13.5 بالمائة في نهاية الربع الثالث من 2020م.. مشيرا الى ارتفاع قيمة العجز المسجل في الموازنة العامة للسلطنة بنسبة 58.5 بالمائة مسجلة نحو 2.4 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 1.5 مليار ريال عُماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.وذكرت وكالة الانباء العمانية اليوم أن التقرير أشار الى أن إجمالي الإيرادات انخفض بـ 24.4 بالمائة مسجلًا نحو 6 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من 2020م مقارنة بنحو 7.9 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من العام السابق، فيما انخفض إجمالي الإنفاق العام للسلطنة بـ 10.9 بالمائة مسجلًا 8.5 مليار ريال عُماني.فيما تشير البيانات إلى أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية انخفض بـ 16.5 بالمائة مسجلًا ما قيمته 18.2 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 21.8 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من 2019م، حيث يُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنحو 24.4 بالمائة أي بمليار و900 مليون ريال عُماني لتسجل نحو 5.8 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 7.7 مليار ريال عُماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق، نتيجة لانخفاض القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 28.3 بالمائة لتبلغ نحو 4.6 مليار ريال عُماني كما انخفضت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو 3.5 بالمائة لتبلغ 1.15 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 1.19 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2019.وأوضح التقرير أنه بالنسبة للأنشطة غير النفطية فقد انخفضت بنحو 12.4 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2020م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتسجل نحو 13.2 مليار ريال عماني.ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بـ 19.8 بالمائة، وانخفضت القيمة المضافةللأنشطة الخدمية بـ 10.6 بالمائة، في حين ارتفعت القيمة المضافة للزراعة والأسماك بـ 9.8 بالمائة، فيما انخفضت أيضًا حجم القوة الشرائية للريال العُماني بنسبة 2 بالمائة بنهاية الربع الثالث 2020م، حيث سجّل مؤشر سعر الصرف الحقيقي نحو 104.0 نقطة مقارنة بنحو 106.1 نقطة بنهاية الربع الثالث من عام 2019.