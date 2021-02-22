كاريكاتير يسخر من تبرير حزب أردوغان لـ«التفتيش العاري» للسيدات (صورة)

سلط كاريكاتير تركي الضوء على هجوم نائبة حزب العدالة والتنمية، أوزليم زنجين، على السيدات التي خرجن عن صمتهن وكشفن أنهن تعرضن للتفتيش العاري.وأبرزت الصورة الكاريكاترية النائبة أوزليم زنجين وهي تقول، "المرأة الشريفة ومن لديها أخلاق لا تنتظر سنة حتى تتحدث، هذه حركة وهمية"، فيما ترد سيدة عليها قائلة، "هذا الحديث فضيحة أكبر من التفتيش العاري!".