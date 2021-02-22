الأنبا عمانوئيل يلتقي بالراهبات بإيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك اللقاء الشهري مع الراهبات المتواجدات بايبارشية طيبة.واحتفلت الراهبات بنذورهن الرهبانية خلال القداس الالهي بالمطرانية، وقد ألقى نيافته العظة التي تمحورت حول أهمية الحياة المكرسة وعن احتياج العالم الشديد لحضور المكرسين وشهادتهم، وأن الحياة المكرسة هي مجازفة ومخاطرة.كما التقى نيافة الأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي بالاسماعيلية ومدن القناة بالراهبات، والقى محاضرة حول الحياة المكرسة " أني إفتديتك، دعوتك بأسمك، أنت لى. علاقة شخصية لشخص يسوع هيام وعشق. مؤسسين الرهبانيات العظماء كان لهم محبة خاصة لقلب يسوع وإكرامهم له والاقتداء به.