الأنبا بشارة يحتفل بالذبيحة الإلهية بكاتدرائية أم النعم الإلهية

ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، اليوم صلاة القداس الإلهي، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبو قرقاص.قدم نيافته الذبيحة الإلهية على نية المتنيح القمص جرجس غطاس، وألقى نيافة المطران كلمة العظة من إنجيل اليوم القديس يوحنا الإصحاح السادس، حيث تأمل نيافته في موقف الغلام الذي قدم كل ما لديه، نشعر بالمحتاج أولا، كما فعل يسوع الذي قدم ذاته ذبيحة حية.وختم نيافة الأنبا بشارة صلاة القداس الإلهي بالبركة الرسولية للحاضرين.