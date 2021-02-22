متعاف من الإدمان صمم «ماكيت» لمركز «العزيمة» لتأهيل المرضى ببورسعيد

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مبنى "العزيمة" لتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة، والذي يتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدني كما يتضمن ورش تدريب مهني، صيانة الكهرباء والمحمول والنحت.واطلعت القباج، خلال الزيارة، على أعمال بعض المتعافين خلال فترة التشغيل التجريبي للمركز، حيث قام أحدهم ممن استفادو من الخدمات العلاجية بتصميم "ماكيت" للمركز داخل ورشة التدريب المهنىي، كما حرص المتعافون على التقاط صورة تذكارية مع الوزيرة.مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمدينة بور فؤاد هو أحد المراكز العلاجية الثلاثة التي افتتحها رئيس الجمهورية مؤخرا بمحافظات بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح، لخدمة ما يقرب من 35 ألف مريض إدمان سنويًا من أبناء هذه المحافظات والمحافظات المجاورة.