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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخصيص 140 مترًا لاستكمال مشروع الصرف الصحى بفيديمين في الفيوم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:27 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا لبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، واللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي بالفيوم، ووكيل وزارة الموارد المائية والري، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، ورفعت ضاوي، عضو مجلس النواب، وعدد من أساتذة كلية الهندسة، ورئيس قطاع الدعم الفني، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ أكد خلال الاجتماع ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمشروع، للوصول إلى أفضل الحلول وإنهاء مشكلة استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية فيديمين، مشددًا على ضرورة تذليل كل العقبات أمام تنفيذ المشروع المتعثر منذ عدة سنوات الذي يخدم نحو 50 ألف نسمة بقريتي فيديمين والسليين وتوابعهما.

وأعلن محافظ الفيوم عن تخصيص قطعة أرض مساحتها 140 مترًا من أراضي أملاك الدولة بجوار مركز شباب فيديمين، لاستكمال المساحة المخصصة لإقامة المحطة، ووجه مجموعة العمل والجهات ذات الصلة بالمشروع، بمعاينة قطعة الأرض المقترح تنفيذ محطة الرفع الإضافية عليها، ورفع الإحداثيات للموقع، وتقدير ومراجعة المساحات على الطبيعة، تمهيدًا لاستكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنه تم أيضًا خلال الاجتماع عرض شرح تفصيلي من أساتذة كلية الهندسة، للمشروع الذى تم الانتهاء من تنفيذ 50% منه، وكذلك شرح لمكونات محطة الرفع الإضافية من حيث المساحة والعمق وكيفية حل المشكلة، تفاديًا لطبيعة الشوارع الضيقة بقرية فيديمين.

الجدير بالذكر أن لجنة مشكلة من مديرية الري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأساتذة كلية الهندسة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، قد قامت اليوم بمعاينة قطعة الأرض التي تم تخصيصها لتنفيذ محطة الرفع الإضافية عليها بقرية فيديمين.

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