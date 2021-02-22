خلال 24 ساعة.. تقديم خدمات طبية وإصلاح المرافق وإزالة تعديات بالجيزة

واصلت أجهزة محافظة الجيزة بالأحياء والمراكز والمدن جهودها اليومية لضبط المخالفات ورفع الإشغالات والتعديات وتحسين حالة المرور ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المجالات؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.وفى هذا السياق؛ وجه مركز ومدينة العياط وبالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالجيزة قافلة طبية تضم كافة التخصصات للكشف المجاني على المواطنين من أهالى قرية برنشت، كما تم البدء بأعمال رصف شارع شكرى القواتلى والانتهاء من أعمال تطوير وتجميل كوبرى أبو العزائم بقرية البليدة.كما استكمل المركز أعمال الرصف بشارع الجيش ومصادرة عدد 100 كرسى وعدد من الطاولات والشيش خلال حملة تم شنها لضبط المخالفات بنطاق المدينة، كما تم رفع كفاءة الإنارة بمنطقة أبوالعباس بالوحدة المحلية بقرية الناصرية.وبدأ حى العمرانية بإزالة الأرصفة الجانبية بشارع خاتم المرسلين تمهيدًا لأعمال التسوية والرصف، والإنتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الثلاثينى وإعادة الشئ لأصله، وتواصل أجهزة الحى العمل لدفن خطوط المرافق بعدد من القطاعات الجارى تطويرها بشوارع السلام وترعة الزمر تمهيدًا لفرد طبقة الدقشوم وبدء أعمال الرصف.كما رفع قطاع النظافة بمركز ومدينة أوسيم 390 طن قمامة ومخلفات بنطاق الوحدات المحلية بقرى برطس والبراجيل وبشتيل والكوم الأحمر، ورفع أثار مياه الأمطار وتجريد عدد من الشوارع المتضررة بعد شفط تراكمات المياه وتجفيفها.كما تمكن قطاع النظافة والتجميل بمركز ومدينة البدرشين من رفع 135 طن مخلفات من قرى مزغونة والشوبك والمرازيق،وتوجيه حملة لرفع الإشغالات بمدخل قرية المرازيق لتيسير الحركة المرورية القادمة من وإلى القرية، وإستكمال أعمال إنشاء الحديقة الخاصة بمدرسة البنات الإعدادية بالبدرشين، ودهان سور قرية مزغونة بطريق مصر أسيوط الزراعى لتحسين المظهر الجمالى للطريق بنطاق المدينة.وفى إطار تنفيذ خطة مركز ومدينة الحوامدية لتطوير الشوارع بقرى المدينة تم الإنتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الإمام الشافعى أمام المعهد الدينى وإستكمال أعمال التطوير الخاصة بمزلقان منى الأمير ورفع 134 طن مخلفات وقمامة من الشوارع والقرى وإصلاح عطل بشبكة مياه الشرب بشارع جمال سعد من شارع طراد النيل بمنطقة ملعب برشلونة وتسليك وتطهير شبكة الصرف الصحى بشارع الرفاعى بالعزبة الشرقية.كما تمكنت حملات الضبط من غلق وتشميع مطبعة بشارع مسجد أبوبكر الصديق ومصادرة تشوينات لمواد بناء مخالف وإصطحاب المالك لقسم الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.وترسيخًا لمبدأ التوعية ونشر ثقافة التعاون بين أجهزة الدولة والمواطنين إستجاب الملاك من أصحاب المحال بشارع سليمان جوهر لمناشدة حى الدقى لتصحيح الأعمال المخالفة بنطاق الشارع تمهيدًا لبدء أعمال التطوير وتحقيق الصالح العام.كما تواصل أجهزة حى العجوزة جهودها لرصف شارع السودان وتطوير الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية وترميم عدد من الشوارع الجانبية بمحيطه.ولتحسين حالة المرور والحفاظ على أعمال التطوير الخاصة بطريق المريوطية قامت إدارة الإشغالات بحى الهرم بشن حملة مكبرة لضبط المخالفات وإزالة تعديات المحال والمقاهى ومصادرة كميات من الشيش والطاولات والكراسى وإيداعها مخازن الحى وتحرير المحاضر للمخالفين، والانتهاء من أعمال فرد الطبقة الأسفلتية الرابطة بشارع المريوطية سياج من شارع الهرم.كما نجحت أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر فى فض سوق المنصورية حرصًا على سلامة المواطنين والحد من فرص الإصابة بعدوى مرض كورونا، ويجرى إستكمال أعمال تبطين ترع ( وردان، محمود خليل، كفر حكيم، ترعة فهمى) وتطهير ترعة ذات الكوم ورفع أثار الأمطار بطرق ( الحسانيين ذات الكوم نكلا، الخطاطبة منشأة القناطر)، واستكمال أعمال الإنشاء الخاصة ببوابة قرية بنى سلامة وسور عزبة الشهاينة بوردان بمساهمة من المجتمع المدنى.