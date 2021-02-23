رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محمد إبراهيم طه: القصة القصيرة اقتربت من الموسيقى والشعر والفن التشكيلي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:27 م
محمد إبراهيم طه
محمد إبراهيم طه
إيهاب مصطفى
طباعة
وصل الروائي والقاص الدكتور محمد إبراهيم طه للقائمة القصيرة فرع كبار الأدباء لجائزة ساويرس عن مجموعته القصصية "الأميرة والرجل من العامة"، وهو الأمر المتوقع لما أحدثته المجموعة من صدى جيد، خاصة وأن معظم مجموعات طه فازت بجوائز، «الدستور» التقت محمد إبراهيم طه وكان هذه الحوار..

◄ كيف تصف وصول "الأميرة والرجل من العامة" للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس وما الذي تقدمه الجوائز للمبدع؟

طبعا سعيد جدا بصعود "الأميرة والرجل من العامة دار النسيم 2019" للقائمة القصيرة وسط أربع مجموعات قصصية جيدة لكتاب كبار، ما يعني أنها بين خمس مجموعات جيدة، كل منها قاب قوسين أو أدنى من الحصول على الجائزة التي قد تكون لصاحبها دعما نفسيا أوماديا أوتقديرا أدبيا يعوض أحياناالتجاهل النقدي، لكن أهميتها الحقيقية تكمن في أنها تشيرإلى "أن هنا كتابة جيدة".

◄ فازت جميع مجموعاتك القصصية بجوائز بخلاف المجموعة الرابعة "طيور ليست للزينة".. إلام يشير ذلك؟

الجوائز تشير إلى الكتابة الجيدة، وكتابة جيدة يعني أن لها شخصية ولها ملامح تخص الكاتب في الأسلوب واللغة والتقنيات والمهارات السردية فيما يعرف بالبصمة، ولها عوالم متميزة يجيد الكاتب التعبير عنها بمهارة تمثل خطوة للأمام في مسيرة الكاتب، وفي مسيرة القصة القصيرة كنوع أدبي.

◄ دائما عناوينك ممميزة سواء في المجموعات القصصية أو الروايات.. كيف يتم اختيار العنوان؟

أحرص دائما على أن يكون العنوان دالا على المحتوى وليس شارحا له، وألا يكون مغلقا لا يبوح بشيء، ولا بأس بقليل من الموسيقا في العنوان تجعله أكثر شاعرية، وأتجنب العناوين المستهلكة والشائعة، الأمر الذي يجعل من العثور على عنوان جهدا يوازي جهد كتابة القصة نفسها، وستجد العناوين عندي طويلة نسبيا، كأنها عناوين مجموعات شعرية، تلمح إلى العالم، لكنها لن تفضح المحتوى، ومعاناتي في الحصول على عنوان لا تتوقف عند عنوان المجموعة، بل تمتد إلى عناوين القصص الداخلية، ولذلك ستجد أن عنوان أي قصة من قصص أي مجموعة عندي يصلح لأن يكون عنوانا للمجموعة.

◄ تغلب على قصصك الراوي بضمير المتكلم.. الراوي هو البطل أو أحد الشخصيات.. بينما يغيب تقريبا الراوي العليم؟

صحيح.. أفضل طريقة الراوي المشارك، وأن يكون السارد هو البطل، أو على الأقل مشاركا في الأحداث، لأنه يتيح الفرصة للتحدث عن نفسه وعن العالم، كما أن الأحداث الخارجية قد تكون قليلة مقارنة بما يدور داخل الشخوص، وضمير المتكلم يجعل الكتابة في هذه الحالة أقرب إلى الاعترافات، ويمنحها قدرا أكبر درجة من الخصوصية والمصداقية، ولهذه الأسباب لا أميل في معظم كتاباتي إلى الراوي العليم، لأنه يظل على مسافة من الأحداث، ويرصدها من الخارج، ويبدو متطفلا حين يصف أشياء حميمية أو أشياء تدور في النفس أو يعبر عن الهواجس والأحلام، كما أن الرواي العليم يمتلك موضوعية زائفةتحد من تحليق الكتابة الخيالية وتفقدها بعضا من جمالها.

◄ يستقي البعض كتاباته من أفكار تدور من حوله، وآخرون يستقونها من طفولتهم مع ربطها بالهم العام.. من أي منبع يستقي إبراهيم طه أفكاره في قصصه ورواياته؟

فكرة الرافد المباشر للكتابة تم تجاوزها، نعم قد تمثل الطفولة والنشأة والعمل في مهنة طبية منبعا لكتابة القصص، لكن مع تقدم العمر أصبحت المشاهدات اليومية والخبرات الحياتية والإنسانية هي الرافد الأساسي، قد تقرأ كتابا، أو تجري زيارة ميدانية فتحرك داخلك الرغبة في كتابة قصة، أنا كاتب قليل الإنتاج، لا أكتب أي فكرة تخطر على بالي، وقد تستغرق القصة حتى تخرج إلى النور شهرا أو أكثر، وأنا لا أكتب كل ما يعن لي، لأنني أصبحت على يقين أن وظيفة الإخبار في السرد تتراجع، وتحل محلها وظيفة التأمل والتحليق، بمعنى لا أحد يقرأ قصة حتى يتابع الأحداث، أو يعرف ما حدث، لقد تركت القصة وظيفة الإخبار للإعلام والتقارير الصحفية والمصورة، ولوسائل التواصل، فيما ارتفعت القصة لمنطقة جمالية أخرى محلقة، اقتربت من الموسيقى والشعر واللوحة التشكيلية، وصارت نصا قابلا للتأويل وللقراءات المتعددة أكثر منها نصا يحكي حكاية تنهل من واقع اجتماعي مباشر.

◄ ما هي تفاصيل عملك القادم؟

رواية اسمها "شيطان الخضر"، أوشكت على وضع اللمسات الأخيرة فيها.

موضوعات متعلقة

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

الصور

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

مصرع وإصابة 4 فى حادث سير بأسيوط

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

«تعليم دمياط» يناقش استعدادات امتحانات النقل المجمعة

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

200 عام على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجرامًا من بقايا نيزك في السويد

أيام زمان

«لعب دور المريض لمقابلته».. قصة لقاء جمع أنيس منصور والدالاي لاما

«رقصة كانت سبب الطلاق».. حكاية كمال الشناوي وهاجر حمدي

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

مقالات الرأي
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
المزيد

الثقافة

محمد إبراهيم طه: القصة القصيرة اقتربت من الموسيقى والشعر والفن التشكيلي

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامى

«العمارة كمبحث إنسانى».. محاضرة ببيت المعمار المصرى